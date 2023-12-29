Пятница, 29 Декабря 2023 10:54

АрмИнфо. В 2018 году финансирование физической культуры и спорта Армении составляло 2 млрд 144 млн драмов. В 2023 году показатель вырос на 8 млрд 144 млн драмов или на 479% - до 10 млрд 288 млн драмов, заявил премьер Армении Никол Пашинян на церемонии награждения 10 лучших спортсменов 2023 года.

<В настоящее время два спортсмена получают ежемесячную поддержку из государственного бюджета Армении в размере одного миллиона драмов и более, 24 спортсмена получают поддержку в размере 500 тысяч драмов и более, 64 спортсмена - ежемесячную поддержку от 100 до 500 тысяч драмов. Это очень важно, ведь мы должны сделать все возможное, чтобы наши талантливые спортсмены имели возможность сосредоточиться на своей спортивной работе. В связи с этим, рад сообщить, что в течение 2023 года мы сдали в эксплуатацию 52 школьных спортивных зала, которые наши спортсмены также используют для тренировок и занятий физкультурой, причем 24 из них были построены или капитально отремонтированы отдельно как спортивные залы, а еще 28 находились непосредственно в школе>, - сказал он.

Пашинян отметил также, что в этом году завершилось строительство 7 спортивных объектов. В частности, футбольная школа им. Хорена Оганесяна, частная школа Дилижана, школа бадминтона Еревана, гимназия Киликии. В ближайшие 10-15 дней в Джрарате будет сдана в эксплуатацию спортивная школа имени Симона Мартиросяна. В этом году мэрия Еревана сдала в эксплуатацию 3 спортивные школы.

В 2024 году планируется строительство ряда спортивных школ, в частности, спортивные школы велосипедного спорта, спортивной гимнастики в Ереване, спортивный комплекс имени Артура Алексаняна в Шираке, реконструкция Колледжа олимпийской смены. В Ереване начнутся проектировочные работы зала бокса и дзюдо Колледжа олимпийской смены в Ереване, Алагяз. <Совместно с Федерацией футбола Армении планируем создать 4 футбольные школы или академии в Арташате, Давташенском административном районе Еревана, Иджеване, Мартуни. Федерация футбола Армении также построит 40 стадионов в Ереване, Котайке, Армавире и Сюнике. Мы также продолжим работу в рамках проекта строительства школы>, - заявил Пшинян.