Пятница, 29 Декабря 2023 10:36

АрмИнфо. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди- младший пообещал, что в случае своего избрания его администрация мобилизует международное сообщество для введения санкций против Азербайджана, обеспечит безопасное возвращение армян на родину в Арцахе и поддержит их право на самоопределение. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В своем 2,5-минутном видео-обращении Роберт Кеннеди-младший заявил, что намерен уделить самое серьезное внимание восстановлению суверенитета Армении и Арцаха, а также их территорий. "Вместо того, чтобы начинать где-то еще одну войну, я хочу остановить одну", - подчеркнул кандидат в президенты.

Он добавил, что уже недостаточно пустых осуждений кампании этнической чистки. "В отличие от геноцида 1915 года, этот обратим", - подчеркнул Кеннеди- младший, добавив, что правительству США необходимо организовать и мобилизовать мировое сообщество, чтобы принять меры для обеспечения безопасного возвращения армян в Арцах и защиты их права на самоопределение. "Это ситуация, когда мирные санкции действительно могут сработать. У США все еще есть рычаги влияния в этом регионе, и они могут использовать эту мощь, чтобы мобилизовать все страны этого региона и обратить вспять эту гуманитарную трагедию. Мы также должны добиваться снятия блокады Армении со стороны Турции и Азербайджана. Армения - страна, не имеющая выхода к морю, и ей нужен доступ к портам и соседним странам>, - сказал племянник бывшего президента США Джона Кеннеди.

, - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.