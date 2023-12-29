Пятница, 29 Декабря 2023 10:23

АрмИнфо. Слово <реванш> - одно из наиболее часто используемых и эксплуатируемых слов послевоенного периода. Об этом На своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

"Азербайджан понимает под этим то, что в Армении есть силы, люди, которые просто не могут смириться с созданными реалиями (оккупация Армении и Арцаха) и видят в этом угрозу для себя. Правительство РА понимает под этим угрозу отстранения от власти, потому что если то, что с нами произошло, будет глубоко осознано широкими слоями общества, и тема "реванша" будет выдвинута на передний план, то это непременно будет означать лишение кресел представителей действующей в стране власти", - отметил парламентарий.

Он добавил, что реванш в отношении Баку означает немедленное устранение тех, кто находится в верхнем эшелоне правительства РА и разделяет одну идеологию с Азербайджаном, поскольку только после может произойти "сведение счетов" с Азербайджаном.

Третья группа людей или сил, продолжил оппозиционер, осознают, что чувство или потребность в реванше имеет прежде всего идеологическую основу для самозащиты. "В этом контексте вчера к этой теме обратился и третий президент РА Серж Саргсян, который добавил, что такое стремление не только нормально, но и естественно в нынешней ситуации.

В Баку все разрешено, а нам ничего не разрешено? Кому нужна такая жизнь?> - сказал Серж Саргсян, намекнув, что идея возвращения народа к достойной жизни, по сути, тоже подпадает под идею реванша", - отметил оппозиционер.