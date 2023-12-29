Пятница, 29 Декабря 2023 09:58

АрмИнфо. Католикосат Великого Дома Киликийского (ВДК) выражает полную поддержку Армянскому патриархату Иерусалима и армянской общине в вопросе поместья "Коровий сад". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Католикосата.

Согласно источнику, Католикос ВДК Арам I внимательно следит за тревожной ситуацией, сложившейся вокруг Армянского патриархата Иерусалима. "Католикосат Великого Дома Киликийского выражает полную поддержку Армянскому Патриархату Иерусалима и армянской общине и призывает детей нашего народа встать на защиту прав и безопасности Патриархата", - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне группа лиц, приблизительно 30 человек, в черной одежде и масках вооруженные палками, гранатами со слезоточивым газом и другими средствами, напала на поместье "Коровий сад" в армянском квартале Иерусалима. Они начали забрасывать армян камнями. "Армянская молодежь и застигнутые врасплох армянские священнослужители вступили в самую настоящую битву, соразмерно ответив и продержав территорию под своим контролем до тех пор, пока на место происшествия с опозданием прибыли полицейские Старого города, расположенного в 200 метрах. Нападение было приостановлено. Двоих армян доставили в полицию. А задержаны ли нападавшие, пока неизвестно>, - сообщает сайт Israelahayer.com,

Между тем, в Иерусалимской Патриархии сообщили, что несколько священников, студентов, коренных армян получили серьезные ранения.

"Это преступный ответ, который мы получили за предъявление иска в районный суд Иерусалима по вопросу "Коровьего сада", который был официально получен судом 24 часа назад. Угроза существованию Армянского Патриархата теперь стала физической реальностью. Священники и коренные армяне борются за свою жизнь на местах. Мы призываем власти и международные СМИ всего мира помочь нам спасти Армянский квартал от насильственного разрушения, которое на местном уровне поддерживается анонимными организациями", - заявили в Патриархии.

Отметим, что Армянский Патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста. 1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимской Патриархии ААЦ отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.