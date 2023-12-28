Четверг, 28 Декабря 2023 18:54

АрмИнфо. Сегодня группа лиц в черной одежде и масках, около 30 человек, вооруженных палками, гранатами со слезоточивым газом и другими средствами, напала на поместье "Коровий сад" в армянском квартале Иерусалима.

Как сообщает сайт Israelahayer.com, "террористы начали забрасывать армян камнями. "Армянская молодежь и застигнутые врасплох армянские священнослужители вступили в самую настоящую битву, соразмерно ответив и продержав территорию под своим контролем до тех пор, пока на место происшествия с опозданием прибыли полицейские старого города, расположенного в 200 метрах. Нападение было приостановлено. Двоих армян доставили в полицию. А задержаны ли нападавшие, пока неизвестно", - пишет сайт.

Меж тем, в Иерусалимской Патриархии сообщили, что несколько священников, студентов, коренных армян получили серьезные ранения.

"Это преступный ответ, который мы получили за предъявление иска в районный суд Иерусалима по вопросу "Коровьего сада", который был официально получен судом 24 часа назад. Угроза существованию Армянского Патриархата теперь стала физической реальностью. Священники и коренные армяне борются за свою жизнь на местах. Мы призываем власти и международные СМИ всего мира помочь нам спасти Армянский квартал от насильственного разрушения, которое на местном уровне поддерживается анонимными организациями", - заявили в Патриархии.

Отметим, что Армянский Патриархия сдала в аренду израильской компании на 99 лет часть армянского квартала старого города Иерусалима. Армянская община Иерусалима выступила против данной сделки, организовав несколько акций протеста.

1 ноября текущего года глава канцелярии Иерусалимской Патриархии ААЦ отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.