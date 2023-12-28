Четверг, 28 Декабря 2023 18:19

АрмИнфо. В Ереване, в кануну нового года, состоится долгожданный концерт ливанского певца, пианиста и композитора Гассана Яммина - Pour toi Armenie (Для тебя, Армения), который будет посвящен творчеству великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

Примечательно, что музыка Азнавура звучала в доме семьи музыканта с раннего детства. Делясь своими впечатлениями с журналистами в ходе брифинга 28 декабря, Яммин рассказал, что в их доме круглые стуки звучала музыка шансонье. <Можно сказать, что он был членом нашей семьи>, - вспоминает артист.

В 20 лет, когда еще Яммин не занимался вокалом, ему посчастливилось лично познакомиться с Шарлем Азнауром. Это произошло в Париже во время открытия концертного турне французской легенды. Между музыкантами завязались теплые отношения. Сегодня Яммин известен в мире именно исполнением произведений Шарля Азнавура. Однако, первое публичное выступление с музыкой шансонье, которое транслировалось по телевидению, состоялось только за день до смерти Азнавура.

<Конечно, я много лет выступал с репертуаром Шарля Азнавура, но исполнить его песни в Армении, в концертном зале Арама Хачатуряна -вызывает совершенно иные чувства, ощущения. И думаю, что Азнавура надо исполнять в Армении, это было его желанием на протяжении долгих лет>, - сказал музыкант.

Интересно, что первые свои шаги в музыке он сделал с помощью армянских педагогов, которые проживали в Ливане. А преподавателем по вокалу оказалась племянница легендарного Оганеса Чекиджяна (армянский, советский дирижёр, хормейстер, композитор, педагог, Национальный Герой Армении, Народный артист СССР) Аракс Чекиджян. <Именно Аракс Чекиджян заметила схожесть моего голоса с голосом Азнавура. За это я буду всегда ей благодарен>, - поделился он.

Отметим, что концерт состоится 29 декабря, в 19:00, в Концертном зале Арама Хачатуряна. В течение вечера Яммин исполнит знаменитые и любимые песни Азнавура. В концерте примут участие также известные армянские эстрадные певицы Сюзанна Мелконян и Наира Манучарян.

Музыку Азнавура исполнит эстрадно-симфонический оркестр Общественного радио под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Республики Армения Ерванда Ерзнкяна.

Организатором концерта выступает Национальный филармонический оркестр Армении, художественный руководитель и главный режиссер Эдуард Топчян.

Согласно сообщению пресс-службы Нацфилармонии, помимо концерта Pour toi Armenie, посвященного Азнавуру, зрители в канун новогодних праздников смогут посетить в Концертном зале Арама Хачатуряна следующие праздничные концерты: 28 декабря - Home Alone in Concert (музыка из одноименного фильма с сопроводительными кадрами), 13 и 14 января - Christmas Sinatra - в исполнении яркого и харизматичного афроамериканского певца Марвина Монеке (Великобритания) и Национального филармонического оркестра.