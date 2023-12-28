Четверг, 28 Декабря 2023 17:08

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян проводи встречи с главой Арцаха Самвелом Шахраманяном. Об этом заявил журналистам после очередного судебного заседания Серж Саргсян.

Он выразил надежду, что Шахраманян сумеет найти решение, которое принесет пользу народу. <Думаю, он найдет решение, которое не опозорит его на все времена и исключит вероятность того, что один человек, даже если он глава государства мог бы распустить республику. Такого прецедента не было и не может быть>, - подчеркнул он.

Напомним, что 28 сентября 2023 года президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. "Согласно указу, в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Кашатагскому (Лачинскому) коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение: 1. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. 2. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе. Данный Указ вступает в силу сразу после публикации", - говорится в сообщении пресс- службы президента НКР.