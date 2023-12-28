Четверг, 28 Декабря 2023 17:07

АрмИнфо. Армянское Общество Красного Креста направит 4 миллиарда 67 миллионов 900 тысяч драмов на помощь арцахцам.

Так, согласно сообщению Общества, присоединившись к программам единовременной поддержки Правительства РА "40 000 + 10 000" и программ единовременной поддержки "50 000", Армянское Общество Красного Креста, в сотрудничестве с Министерством труда и социальных вопросов в период с ноября 2023 г. по март 2024 г. (5 месяцев) будет оказывать поддержку около 24 000 насильственно перемещенных лиц (ежемесячно).

Проект реализуется в рамках договора о сотрудничестве, подписанного между Министерством труда и социальных вопросов и Обществом Красного Креста Армении с целью оказания социальной помощи.

Помощь, предоставленная партнерами Общества, распределились следующим образом: Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставил 1.500.000.000 драм, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) - 1.375.000.000, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) - 920.000.000 драм, Швейцарский Красный Крест - 190.750.000, Агентство США по международному развитию (USAID) - 82.150.000 драм.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении. При взрыве на складе горючего около погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре текущего года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.