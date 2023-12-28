Четверг, 28 Декабря 2023 17:05

АрмИнфо. Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что в 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношений между двумя странами.

"В 2023 году было проведено несколько очных встреч, которые являются важной составляющей процесса (переговоров), но в последние месяцы здесь есть определенный застой, то есть очные встречи не проводятся. Считаем, что 2024 году мы станем свидетелями возобновления и проведения таких контактов", - сказал министр на пресс- конференции, посвященной итогам 2023 года в сфере дипломатии, передает ТАСС.

В то же время, по его словам, чтобы не затягивать время, стороны продолжали работу над мирным соглашением, передавая друг другу свои предложения по проекту.

Байрамов подчеркнул, что в целом достаточно оптимистично смотрит "на развитие в направлении мира" в 2024 году. "Со своей стороны Азербайджан, с учетом своих "легитимных интересов и на основе международного права", готов предпринять все необходимые позитивные ответные шаги", - подчеркнул азербайджанский министр.