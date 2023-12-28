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АрмИнфо. Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что в 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты для обсуждения вопросов нормализации отношений между двумя странами.
"В 2023 году было проведено несколько очных встреч, которые являются важной составляющей процесса (переговоров), но в последние месяцы здесь есть определенный застой, то есть очные встречи не проводятся. Считаем, что 2024 году мы станем свидетелями возобновления и проведения таких контактов", - сказал министр на пресс- конференции, посвященной итогам 2023 года в сфере дипломатии, передает ТАСС.
В то же время, по его словам, чтобы не затягивать время, стороны продолжали работу над мирным соглашением, передавая друг другу свои предложения по проекту.
Байрамов подчеркнул, что в целом достаточно оптимистично смотрит "на развитие в направлении мира" в 2024 году. "Со своей стороны Азербайджан, с учетом своих "легитимных интересов и на основе международного права", готов предпринять все необходимые позитивные ответные шаги", - подчеркнул азербайджанский министр.
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|Лавров: В России считают вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й РВБ в Армении и обеспокоены сближением Еревана с НАТО
|Секретарь Совбеза Армении и глава МИД Ирана обсудили дальнейшие шаги по углублению двустороннего сотрудничеств
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|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено без вынесения оправдательного приговора
|Тегеран уделяет особое внимание углублению отношений с Ереваном: Глава МИД ИРИ
|Иран желает мира и стабильности в регионе, без вмешательства внешних сил - Абдоллахиян
|Под руководством Папикяна состоялась заседание коллегии при Минобороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Песков назвал встречу Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ "кратким контактом на ногах"
|Жанна Андреасян заверила: Академический город будет построен не в Ереване
|Захарова: Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще большие опасные геополитические игры
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|По учебнику истории для 7 класса армянских школ эмоции зачастую мешают для принятия правильного решения - министр
|Фонд природы Кавказа в 2023 году вложил более 1 млн евро в проекты по защите природы Армении
|Сотрудники бакинского офиса МККК посетили военно-политическое руководство Арцаха, удерживаемое в заложниках в Азербайджане
|Азербайджан продолжает увеличивать оборонный бюджет
|Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе - СМИ
|Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку на полях неформального саммита СНГ
|"Переварив" знаменитый указ президента Арцаха, власти Армении и Азербайджана аналогичным образом оторвут разные области РА - оппозиционер
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|Армянская церковь Сурб Саркис пострадала в результате ракетной атаки ВСУ на порт Феодосии
|Глава МИД Ирана едет в Ереван: Перед визитом он переговорил с коллегами из Азербайджана и России
|Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ
|Спикер Парламента: Республика Армения будет руководствоваться исключительно своими интересами
|Песков: Лидеры Армении и Азербайджана констатируют готовность к финализации мирных переговоров
|Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора имеет положительную динамику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
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