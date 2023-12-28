Четверг, 28 Декабря 2023 16:29

АрмИнфо. Двое бывших директоров и главный бухгалтер медцентра "Ереван" обвиняются в неуплате налогов в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно информации, еще в 2020 году по уголовному делу было обосновано, что директор указанного медицинского центра Т.Г. (в 2006-2015 гг.), а затем и следующий руководитель МЦ Х.Б. (в 2015-2016 гг.), при пособничестве главного бухгалтера медцентра уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере - около 300 млн драмов.

На основании полученных достаточных фактов указанным трем лицам предъявлено обвинение по части 3 статьи 290 УК РА.

На принадлежащее им имущество в соответствующих размерах был наложен арест.

Предварительное следствие завершено, материалы уголовного производства вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору для утверждения и направлены в суд.