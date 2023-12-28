Четверг, 28 Декабря 2023 16:17

АрмИнфо. В преддверии Нового года Америабанк вновь сплотил партнеров вокруг идеи сделать доброе дело. В продолжение инициативы, направленной на поддержку арцахцев, поселившихся в Ширакской области, банк реализовал проект «Новогодняя сказка для арцахских детей».

В рамках проекта более 550 детей из Арцаха получили бережно и заботливо собранные посылки, в которые вошли книги, развивающие игры, игрушки, новогодние елки и многое другое.

«Еще несколько месяцев назад мы сказали «Держитесь, мы с вами!», и так началась цепочка заботы, объединившая многих людей. Чтобы наша поддержка была скоординированной и целевой, мы обошли дом за домом, оценили их первичные потребности и оказали индивидуальную и целевую поддержку. Мы прониклись проблемами людей, улыбались, беседовали, выслушивали, согревались от каждой встречи с ними. Мы верим, что забота согревает, и в преддверии Нового года продолжили эту цепочку заботы, чтобы подарить детям улыбки и новогоднюю сказку. Мы благодарны команде Америя и всем нашим партнерам за то, что продолжили цепочку заботы, сплотились вокруг нашей идеи и пришли на помощь нашим соотечественникам из Арцаха», – отметила Ребекка Акопян, директор по маркетингу и коммуникациям Америабанка.

Подробности в видеоролике.

Напомним, что еще в октябре Америабанк начал проект «Поддержка арцахским семьям, нашедшим пристанище в Шираке», вокруг которого сплотилась вся команда Америи и более 10 партнеров. В рамках проекта была оказана поддержка более чем 180 семьям, в которых воспитываются дети, лишившиеся одного или обоих родителей, а также семьям, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей.

Поддержка на сумму более 100 млн драмов РА, оказанная в рамках проекта, включала около 150 категорий товаров: крупную и мелкую бытовую технику, мебель, одежду и обувь, продукты питания, хозяйственные товары, предметы гигиены, учебники, детские товары и т.д.

С более подробной информацией о деятельности Америабанка в сфере корпоративной социальной ответственности можете ознакомиться здесь.

Об Америабанке

Америабанк является одним из ведущих финансово-технологическим учреждений Армении и играет важную роль в экономике страны. Объем активов банка превышает 1 триллион драмов РА. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных программ и платформ и продолжает совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америабанк первым в Армении создал экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу «одного окна»: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am.

Будучи клиентоориентированной компанией, Америя стремится обеспечить высокое качество обслуживания, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной финансово-технологической среде.