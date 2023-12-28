Четверг, 28 Декабря 2023 16:12

АрмИнфо. Более 50 семей насильственно вселенных из Арцаха и ныне проживающих в укрупнённой общине Татев Сюникской области стали бенефициарами программы "Бытовые товары первой необходимости для арцахцев", которую реализует агентство "Мы - наши горы".

Как сообщает агентство, в рамках программы им выданы подарочные карты на сумму от 100 до 300 тысяч драмов (в зависимости от количества членов семьи), на которые семьи могут приобрести бытовые товары.

Многие из насильственно выселенных из Арцаха и проживающих в Армении граждан по причине срочного выселения почти ничего не успели забрать с собой, потому вынуждены преодолевать многочисленные бытовые трудности в местах своего временного проживания. Учитывая эти реалии и с целью смягчить проблемы арцахских семей, агентство "Мы - наши горы" при содействии своих доноров, инициировало эту программу.

На днях представители агентства посетили арцахские семьи, которые проживают во всех населённых пунктах укрупнённой общины Татев, и вручили им подарочные карты.

"Общаясь с бенефициарами программы, мы увидели, насколько важна для них эта помощь. Это один из проектов агентства, решающий небольшую, но очень конкретную проблему. Люди оставили в Арцахе всё своё имущество и каждый день сталкиваются с многочисленными бытовыми проблемами. Мы рады хоть в какой-то степени облегчить их заботы, и будем делать всё возможное, чтобы продолжить начатое Рубеном Варданяном дело", - говорит руководитель социальных проектов агентства Армен Мангасарян.

Нашедшим пристанище в укрупнённой общине Татев арцахским детям также преподнесли новогодние подарки, учитывая, что вследствие выселения они оставили в Арцахе свои новогодние ёлки, игрушки и книги.

"Дети вынуждены были своими глазами увидеть и почувствовать всю жестокость насильственного выселения и испытать все эти трудности. Мы пытаемся посредством наших программ помочь, чтобы они смогли восстановиться и вернуться к беззаботному детству. Это один из приоритетов агентства <Мы - наши горы>, и мы продолжим наши программы в этом направлении также в 2024 году. И мы призываем и поощряем всех объединить усилия и делать всё, чтобы на лицах наших детей снова были улыбки", - отмечает руководитель проектов агентства Нарине Агабалян.

Агентство "Мы - наши горы" создано в 2022 году Рубеном Варданяном и его партнёрами. Реализуемые организацией проекты нацелены на защиту людей, жизнь которых страдает от бесконечно продолжающихся конфликтов.