Четверг, 28 Декабря 2023 15:24

АрмИнфо. Азербайджан ждет ответа Армении на ее комментарии по последним (7-ым по счетам) проектам предложений мирного соглашения. Об этом сообщил специальный посол при президенте Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, где, судя по всему, мы не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны усилия, ориентированные на результат. Я знаю, что после трех десятилетий переговоров без какого-либо существенного результата у обеих сторон наблюдается определенная усталость, а также разочарование по поводу того, как долго мы будем продолжать просто видеться друг с другом без каких-либо разумных результатов", - сказал он Guardian.

Источник пишет, что "Нагорный Карабах был признан на международном уровне территорией Азербайджана, но усилия по прекращению конфликта осложняются тем, что Турция, Россия, Иран, США и ЕС борются за дипломатическое влияние в стратегически важном регионе. Россия имеет значительное военное присутствие в Армении. Этот район имеет геостратегическое значение из-за предлагаемого "среднего коридора", транспортного коридора, который свяжет Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ".

Амирбеков заявил, что пятью принципами проекта соглашения являются "взаимное уважение территориальной целостности друг друга, суверенитета и нерушимости международно признанных границ, отказ от любых территориальных претензий друг к другу сейчас и в будущем, отказ от любых действий, которые противоречат друг другу согласно уставу ООН, например, применение силы или угроза силой, но также и делимитация границы между Арменией и Азербайджаном, чего никогда не проводилось. И, наконец, что не менее важно, открытие путей сообщения и связей между Арменией и Азербайджаном".

"Мы бы предпочли заключить мирные соглашения. Статья, в которой говорилось бы о какой-то двусторонней комиссии, которую необходимо создать для устранения всех этих недопониманий или различий в толкованиях между нами", - отметил он.

"Связь между Азербайджаном и Нахиджеваном - между двумя частями Азербайджана имеет решающее значение для нас с точки зрения национальной безопасности, а также с точки зрения обеспечения альтернативного маршрута для среднего коридора. Мы не можем больше терять время. Спустя три года Армения даже не приступила к технико- экономическому обоснованию 42-километрового участка", - сказал Амирбеков, при этом он признался, что Баку не может заставить Армению выполнить то, что они обязались.

"Бессмысленно предполагать, что мы вторгнемся, чтобы навязать этот коридор силой или чем-то подобное. Поэтому мы обратились к Ирану в качестве плана Б по строительству автомобильного и железнодорожного сообщения через Иран", - добавил он.

По его словам, существование альтернативного маршрута может заставить Армению осознать, как много они могут потерять, продолжая сопротивляться линии, проходящей через ее территорию.