Четверг, 28 Декабря 2023 15:03

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян на встрече с послом России в Армении Сергеем Копыркиным отметил важность отношений, сложившихся между Ереваном и крупными городами России и подчеркнул, что они имеют перспективы для развития.

Как сообщает столичная мэрия, в качестве успешного примера сотрудничества Тигран Авинян привел пример, недавних изменений, внесенных Советом старейшин Еревана в процесс составления разрешений на проектирование и архитектурную планировку задания, в которых также был учтен опыт города-побратима Ростова-на-Дону.

Копыркин, в свою очередь, отметил, что между Ереваном и различными городами России установлены партнерские отношения, что даст возможность расширить сферу сотрудничества и реализовать новые совместные проекты в отдельных сферах экономики города.

На встрече также присутствовала глава армяно-российского торгового представительства Анна Донченко. Обращаясь к деловым кругам, мэр Авинян подчеркнул важность активного участия российских компаний в проектных тендерах, объявленных мэрией Еревана.