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АрмИнфо. Медучреждения Армении с 2024 года получат неограниченное финансирование на выполнение госзаказа. больниц будет утвержден типовой договор (оферта) на оказание медицинских услуг.
28 декабря на заседании кабмина, представляя проект решения, министр здравоохранения РА Анаит Аванесян отметила, что в настоящее время 44% суммы или 52 млрд драмов, выделенной из госбюджета по 27 мероприятиям в сфере, распределяется на тендерной основе. В рамках инициативы возмещения еще 17 мероприятий будет осуществлены на договорной основе по принципу неограниченности бюджета (оферты) сроком на 6 месяцев.
В результате указанного изменения, за исключением психиатрических, наркологических, туберкулезных, медицинских мероприятий, проводимых в пенитенциарных учреждениях, все остальные программы и мероприятия будут компенсированы в пределах суммы, указанной в договоре. Больницы будут заполнять и отправлять в Минздрав такие договора на имя каждого пациента, получая от неограниченное финансирование.
Также регулируются отношения, связанные с организацией очереди и направлением пациентов. <Мы также полностью переходим на электронную систему выдачи направлений>, - сказала министр, добавив, что после принятия законодательного пакета процесс приобретения услуг будет полностью изменен.
В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что больше не будет приказа министра здравоохранения, согласно которому осуществляются предварительные распределения для оказания больничных услуг в рамках госзаказа.
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|Фонд природы Кавказа в 2023 году вложил более 1 млн евро в проекты по защите природы Армении
|Сотрудники бакинского офиса МККК посетили военно-политическое руководство Арцаха, удерживаемое в заложниках в Азербайджане
|Азербайджан продолжает увеличивать оборонный бюджет
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