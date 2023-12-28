Четверг, 28 Декабря 2023 13:53

АрмИнфо. Еженедельные прямые рейсы между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами, достигающие около 30, способствуют активизации двусторонних деловых связей, туризма, культурного и децентрализованного сотрудничества. Об этом в ходе встречи с послом ОАЭ в РА Нариман Мохаммед Шариф аль Муллой заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

По его словам, которые приводит пресс-служба армянского парламента, за 25-летнюю историю установления дипломатических отношений между двумя странами сложилось прочное и динамично развивающееся сотрудничество, основанное на теплых связях двух дружественных народов.

Посол отметила, что в ряде сфер у обоих государств имеется большой нереализованный потенциал и предстоящая совместная деятельность должна быть направлена на активизацию сотрудничества.

Собеседники указали на важную роль в этом парламентской дипломатии. В этом контексте Акоп Аршакян подчеркнул роль парламентских групп дружбы, как уникального моста взаимопонимания и установления более тесного диалога между законодательными органами двух стран. Он выразил уверенность, что между РА и ОАЭ откроется новая страница отношений между парламентами двух стран, основанная на партнерстве и больших перспективах.

В целях углубления двустороннего политического диалога и обеспечения стабильного прогресса сотрудничества Акоп Аршакян также подчеркнул важность взаимных визитов, которые способствуют постоянному укреплению отношений и создают благоприятную основу для взаимовыгодного экономического и инвестиционного сотрудничества.

В качестве перспективных направлений сотрудничества вице-спикер НС выделил сферы туризма, инфраструктуры, возобновляемой энергетики, строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, а также сферы высоких технологий, цифровизации, кибербезопасности и инноваций.

Вице-спикер НС отметил, что важную роль в развитии двустороннего сотрудничества сыграет и протокол об отмене ОАЭ виз для граждан Армении, ратификация которого состоялась в НС 22 декабря и уже подписана президентом РА.