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 Четверг, 28 Декабря 2023 13:38

Idram, IDBank и «Айорди» - воимя детей Арцаха

Idram, IDBank и «Айорди» - воимя детей Арцаха

АрмИнфо. Как и каждый год, команды Idram и IDBank готовят подарки и становятся «тайным Дедом Морозом» для нуждающихся детей. В этом году обе компании решили преподнести подарки детям, чьи семьи потерпели потерю близкого в результате болезненных арцахских событий. Сотрудники IDBank и Idram подготовили индивидуальные подарки для 300 детей, зная только имя, пол и возраст ребенка.

 

25 декабря эти 300 детей из Арцаха были приглашены компаниями на спектакль  в Кукольном театре. Многие из детей были в театре впервые, некоторые впервые после сентябрьских событий участвовали в радостном мероприятии. Они с большим энтузиазмом посмотрели спектакль «Подарки Санты», а затем им вручили долгожданные подарки. Сияющие глаза, воодушевленность и вера в то, что завтрашний день, несомненно, должен быть лучше.

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