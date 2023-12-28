Четверг, 28 Декабря 2023 13:19

АрмИнфо. Если вам в Армении выписали административный штраф за нарушение правил дорожного движения, то вы можете погасить его, оплатив лишь половину от общей суммы штрафа. <Тем самым, мы фиксируем, что гражданин не является штрафным материалом>, - заявил премьер Никол Пашинян 28 декабря на заседании правительства.

Пакет о внесении изменений и дополнений в ряд законов РА на заседании кабмина представил глава МВД Ваге Лазарян. Примечательно, что на сайте кабмина вопрос хотя и значится в повестке, но сам проект с обоснованиями отсутствует.

После краткого представления документа, премьер Никол Пашинян изложил суть вопроса.

<Если гражданин в течение 15 дней оплатит половину штрафа, установленного за нарушение ПДД, вторая половина будет считаться уплаченной. Второе, если гражданин зарегистрируется на сайте Police.am и попросит отправить его уведомления в электронном виде, он получит за это еще 5-процентную скидку>, - отметил Пашинян.

Вместе с тем, глава кабмина предлагает чуть пересмотреть логику с точки зрения стимулирования цифровизации.

<Если вы зарегистрируетесь для получения уведомлений в электронном виде, скидка должна составить 30%, а при оплате в течение 15 дней - еще 30%. Ну, если не будет других, исключающих обстоятельств. Вместе с тем, нужно внести норму, согласно которой, адрес, зарегистрированный гражданином на сайте Police.am для получения уведомлений, считается официальным адресом электронной почты гражданина, и на него можно отправлять все уведомления от всех государственных органов. В этом случае гражданин будет считаться уведомленным надлежащим образом>, - сказал Никол Пашинян.

По его мнению, если не будут внедрены поощряющие нормы, процесс цифровизации может затормозится.

Он отметил, что проектом предлагается решение также для накопленной задолженности по штрафам. Так, если в течение трех месяцев с момента принятия закона гражданин оплатит 70% штрафа по своим делам в СПИСА, долг обнулится. <Но я думаю, что нам следует применить 50%-ую скидку>, - добавил Пашинян.

<Таким образом, мы фиксируем, что гражданин для нас не является материалом для штрафа:. Если раняя политика поощряла гражданина с деньгами в кармане на правонарушения в логике <нарушай и плати>, то сегодня после нескольких правонарушений и накопления штрафных балов, он лишится права на вождение. Сегодня мы не поощряем правонарушение, а поощряем процесс оцифровки. В итоге государство выиграет больше от экономии, к примеру на бумагу, чем если бы собирала штрафы по старой методике>, - сказал премьер- министр.

Министр юстиции Григор Минасян, в свою очередь, сообщил, что ежегодно для того, чтобы воспользоваться услугами <Айпоста> (отпрака уведомлений судов, Дорожной полиции и др.) выделяется из госбюджета 3 млрд драмов.

Помимо этого, предлагаемым проектом, как отметил министр внутренних дел Ваге Казарян, в целях разгрузки Административных судов, будет установлено, что административные акты полиции могут быть обжалованы в судебном порядке только после обжалования в административном порядке.

Премьер-министр предложил сегодня не голосовать по этому проекту. Возможно, исполнительная власть вернется к нему на следующем заседании правительства.