Четверг, 28 Декабря 2023 12:34

АрмИнфо. Правительство Армении объявит международный тендер для создания новой системы биометрических паспортов. Решение принято 28 декабря на заседании кабмина.

Как отметил министр внутренних дел Ваге Казарян, представляя проект решения, в настоящее время ИТ-инфраструктура и активы по выдаче паспортов и удостоверений личности находятся в ведении Службы миграции и гражданства МВД и министерства иностранных дел Республики Армения. Он напомнил, что с 15 февраля 2023 года гражданам выдаются паспорта старого образца, без электронных носителей (выдача биометрических паспортов приостановлена). Текущий уровень внедрения решений электронной идентификации (в том числе доступных через идентификационные карты) недостаточен для достижения амбиций цифрового общества и экономических реформ, заметил министр.

<В связи с тем, что инфраструктуры не отвечают современным требованиям к идентификации в цифровой среде, возникают существенные проблемы, связанные с качеством оказания услуг в связи с выдачей и предоставлением проездных документов и документов, удостоверяющих личность>, - сказал Казарян.

Решение вопроса, как считает глава МВД, не в увеличении человеческих ресурсов, а во внедрении простых цифровых решений.

<В результате реализации проекта будет привлечен частный партнер в формате государственно-частного партнерства, что внесет лучший опыт и знания в процесс оформления проездных документов и документов, удостоверяющих личность в Армении с целью решения проблем, с которыми сталкиваются конечные пользователи>, - заявил министр внутренних дел.

Документы и базы данных для них должны будут соответствовать международным требованиям безопасности Международной организации гражданской авиации ICAO (для идентификации граждан в аэропортах) и стандартам идентификации Евросоюза eIDAS.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что стратегической целью правительства является создание цифрового профиля гражданина. По его словам, в будущем возникнет необходимость в создании механизма, позволяющего идентифицировать человека в цифровом пространстве, <убедиться, что человек, который представляет себя таковым в любых правоотношениях, является именно тем человеком, которым представляется>.

После этапа идентификации, как указал премьер, можно будет перейти к идентификации электронной подписи, а все операции, которые совершаются по паспорту, можно будет делать с телефона через Интернет.

Следующим шагом, по мнению премьер-министра, должен стать прием и выдача Mobile ID. <А это означает, что на практике после получения идентификационной карты человек должен хранить карту дома, чтобы не потерять, и должна быть предоставлена возможность использовать ее через мобильное приложение>, - подчеркнул он.

<Биометрический паспорт будет использован в качестве загранпаспорта во всех случаях, когда невозможно использовать идентификационную карту в качестве проездного документа. Например, в случае пересечения границы (сухопутным путем) Грузии достаточно иметь при себе идентификационную карту, а для поездок в другие страны понадобится биометрический паспорт>, - сказал Никол Пашинян.