Четверг, 28 Декабря 2023 11:49

АрмИнфо. Уже три месяца, как Рубен Варданян и бывшие высокопоставленные военные и политические деятели Арцаха незаконно содержатся в бакинских тюрьмах. Об этом на своей странице в Фейсбук написал соучредитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

"Деятельность Рубена Варданяна в Арцахе была исключительно проявлением преданности Родине, неоднократно реализованным в Армении, Арцахе и армянском мире. Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру, армянскому народу, направленный против достоинства армян.

Это также пощечина всему цивилизованному миру, который должен приложить усилия для освобождения всех наших соотечественников, содержащихся в тюрьмах Баку", - отметил Аракелян.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикера парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.