Четверг, 28 Декабря 2023 11:23

АрмИнфо. Франция объявила двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция приняла к сведению принятое Азербайджаном решение объявить двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. Она категорически отвергает обвинения, представленные Азербайджаном в обоснование своего решения. В качестве ответной меры Франция объявила двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции персонами нон грата.

Посол Азербайджана во Франции была сегодня вызвана на набережную Орсе, чтобы быть проинформированной об этом", - отмечается в заявлении французского МИД.

Отметим, что 26 декабря двое сотрудников посольства Франции в Баку были объявлены персонами нон грата согласно заявлению "за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу, им предписано в течение 48 часов покинуть страну".