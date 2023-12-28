Четверг, 28 Декабря 2023 10:43

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Затулин обратился к друзьям в Армении в канун Нового года.

В обращении, в частности, говорится: "Дорогой друг!

Уходящий 2023 год был тяжелым испытанием для Армении и России, для наших народов и исторических связей. Вы знаете, что Россия ведет борьбу на Украине и за Украину со всем Западом. Мы вошли в Книгу Гиннесса: на Российскую Федерацию наложено 17500 бессовестных санкций.

Армянский народ потерял дорогую часть своего "Я" - Арцах. С явной несправедливостью трудно, если не невозможно, согласиться. Не только Вам в Армении, но и мне в России. Судьба моих друзей Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и всех их товарищей не дает нам покоя.

Мой рот полон горечи, как говорили древние. И все же мы знаем, что жизнь продолжается. И верим в Победу, которая придет. Хочу пожелать Вам, чтобы 2024 не был похож на 2023, чтоб Вы были счастливы и успешны в Новом Году.

Вместе с Вами, Константин Затулин, запрещенный к въезду в Армению".