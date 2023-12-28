Четверг, 28 Декабря 2023 10:28

АрмИнфо. В Иране верят, что мир, стабильность, умиротворение и развитие на Кавказе станут возможны благодаря участию коренных стран и соседей этого региона. Об этом в своем микроблоге в Твиттер (Х) написал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, по итогам визита в Армению.

Он отметил, что в ходе своего визита в Армению встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, своим армянским коллегой Араратом Мирзояном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

"В связи с последними событиями на Южном Кавказе, путями достижения устойчивого мира в регионе мы обсудили процесс двусторонних отношений. В связи с этим вчера вечером (26 декабря - ред.) в беседе с министрами иностранных дел России и Азербайджана обсуждался последний статус урегулирования споров в рамках регионального механизма "3+3"", - отметил он.

В заключение он выразил уверенность, что расширение сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом откроет четкие горизонты для развития деловых отношений между Тегераном и Ереваном.