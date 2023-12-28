Четверг, 28 Декабря 2023 10:18

АрмИнфо. К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС на уточнение, как могут в дальнейшем развиваться отношения Москвы и Еревана с учетом сложностей, возникших в диалоге за последние несколько месяцев.

По его словам, для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Нагорного Карабаха, пытаются винить Россию.

"Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично - нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей.

Армения для нас была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе. Убеждены, что все трудности носят временный характер и будут преодолены при наличии политической воли. Именно устойчивое и планомерное развитие российско-армянских связей отвечает коренным интересам народов наших двух государств, обладающих общностью ценностных устоев и единым культурным кодом", - сказал российский министр.

Лавров также напомнил, что между Москвой и Ереваном внушительными темпами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог. Лавров констатировал, что это - фундамент для отношений двух стран, а также важнейшее подспорье для устойчивости армянской экономики и благополучия населения Армении. Российский дипломат обратил внимание, что стремительный рост ВВП республики в последние годы во многом обусловлен кооперацией с Россией и членством Еревана в Евразийском экономическом союзе. 14-15 декабря в Ереване состоялась 22-я сессия Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьеров. Он добавил, что в следующем году Армения будет председательствовать в ЕАЭС, и в этом ключе пожелал успехов армянским коллегам.

"Сейчас Армения сталкивается с целым рядом вызовов. Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной. Выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне", - сказал далее российский министр.