Четверг, 28 Декабря 2023 10:18

АрмИнфо. В России считают вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы (РВБ) на территории Армении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС на просьбу дать оценку целесообразности дальнейшего нахождения российских военных баз в Армении и перспектив сотрудничества республики с НАТО.

Он напомнил, что договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой в первую очередь на национальные интересы и общую задачу двух государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе. "Сегодня наши военные - ключевой элемент обеспечения мира в этом регионе", - добавил глава МИД России.

Вместе с тем он обратил внимание, что в последнее время Ереван развивает сотрудничество с НАТО и ее отдельными странами-членами. По его словам, в этом году Армения приняла участие в нескольких десятках мероприятий с альянсом.

"Продолжает модернизацию своих вооруженных сил по натовским стандартам, военные республики проходят подготовку в ряде государств Североатлантического блока.

Это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев - укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме "разделяй и властвуй". Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности", - резюмировал Лавров.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.