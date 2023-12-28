Четверг, 28 Декабря 2023 09:47

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи в Ереване с удовлетворением подчеркнули важность продолжения политического диалога на высоком уровне, сложившегося на основе тысячелетнего братства двух народов.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями в сфере экономики и безопасности. В этом ключе стороны указали на важность углубления сотрудничества между двумя странами и осуществления эффективных шагов по реализации достигнутых договоренностей в этом направлении.

Григорян и Абдоллахиян также коснулись проекта "Перекресток мира", представленный правительством Армении, и подчеркнули важность долгосрочного мира на Южном Кавказе.