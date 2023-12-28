Четверг, 28 Декабря 2023 09:37

АрмИнфо. 27 декабря 2023 года Президент Сердар Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, где принял участие в неформальном Саммите глав стран Содружества Независимых Государств.

В очередном Саммите также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Перед началом встречи в верхах главы стран-участниц СНГ в соответствии с программой пребывания высоких гостей в Санкт-Петербурге посетили достопримечательности культурной столицы России. В частности, они ознакомились с экспозициями Государственного музея-заповедника «Павловск», Государственного музея-заповедника «Царское Село» в городе Пушкин, Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Открывая встречу на высшем уровне в Государственном комплексе «Дворца конгрессов», расположенном в Константиновском дворце, Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность за принятое приглашение посетить Санкт-Петербург для участия в Саммите.

В ходе выступления был дан краткий анализ итогов проведённой за текущий год работы и определены ключевые направления совместной деятельности в формате СНГ на ближайшую перспективу.

В целом 2023 год для Содружества был плодотворным и результативным. Подтверждением тому служит тот факт, что все предусмотренные мероприятия были успешно проведены, а достигнутые договорённости призваны содействовать дальнейшему наращиванию сотрудничества между дружественными странами во всех сферах, воплощению в жизнь новых взаимовыгодных экономических, транспортно-логистических, культурно-гуманитарных и иных проектов.

Следует отметить, что важным фактором успешной деятельности на пространстве Содружества, является то, что все страны-члены Организации привержены основополагающим принципам, заложенным в фундамент партнёрства на региональном и мировом уровне. Вместе с тем за прошедшие годы государства СНГ следуют курсом сотрудничества, надёжной основой которого служат добрая воля, равноправие и доверие сторон.

Рассматривая СНГ в качестве уникальной платформы для выстраивания долгосрочного партнёрства, наша страна регулярно выдвигает конкретные предложения, главная цель которых – выработка востребованных временем эффективных форм взаимодействия.

В данном контексте следует напомнить, что в ходе состоявшегося 13 октября текущего года очередного заседания Совета глав государств СНГ Президент Сердар Бердымухамедов выступил с новыми конструктивными инициативами, практическая реализация которых призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в формате СНГ, а также обеспечить безопасность, стабильность и устойчивое развитие не только на пространстве Содружества, но и в мире.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что приоритетные позиции Туркменистана, озвученные на Саммите в Бишкеке, полностью отвечают инициативам, представленным Президентом Сердаром Бердымухамедовым на Генассамблеи ООН. В частности, это – обсуждение возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности, а также учреждения Института нейтралитета и безопасности, дальнейшее укрепление многостороннего партнёрства в рамках Группы друзей нейтралитета, созданной по инициативе туркменской стороны в стенах ООН, создание под эгидой ООН Совещания/Диалога по безопасности в Центральной Азии.

Наряду с этим в ходе состоявшейся осенью 2023 года встречи на высшем уровне Президент Сердар Бердымухамедов высказался за консолидацию дальнейших усилий по противодействию таким серьёзным вызовам современного мира, как террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, проникновение на пространство СНГ радикальных и экстремистских элементов, по вопросам, связанным с киберугрозами и иными вызовами.

Приоритетным направлением партнёрства в рамках Содружества является экономика. В этой связи важно упомянуть, что в 2019 году в Ашхабаде на Саммите СНГ была подписана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, разработанная по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова. Данный документ лёг в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, предусматривающей тесное взаимодействие в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций и в других отраслях. Это именно те секторы, в которых государства Содружества могут достойно конкурировать на внешних рынках, предлагать потенциальным партнёрам выгодные условия для продуктивного сотрудничества.

Отмечая важность продвижения экономических интересов СНГ за его географические пределы, интегрирования в совместные проекты сопредельных стран и соседних регионов, туркменская сторона неоднократно выступала с инициативами по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Государства Содружества, объединённые географией и исконными отношениями дружбы и братства, в современную эпоху располагают объективными преимуществами, оптимальное использование которых отвечает интересам всеобщего благополучия.

Партнёрство в гуманитарной сфере по-прежнему остаётся ключевым в формате СНГ. Культурная взаимосвязь и духовная близость народов наших стран, многовековая общая история являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках Содружества.

Основной темой повестки дня заседания Совета глав правительств государств-участников СНГ, состоявшегося 18 декабря текущего года, стало расширение контактов именно в этом направлении. Взаимодействие в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодёжной политики, а также здравоохранения и спорта, по обоюдному мнению глав стран Содружества, является неотъемлемым фактором сближения стран и народов, упрочения доверительных отношений между ними.

Ещё один значимый вектор взаимодействия на площадке СНГ – по линии парламентов, активное задействование в этих целях опыта Межпарламентской Ассамблеи Содружества. В этом плане важно отметить, что Туркменистан считает, что с учётом возросшей роли парламентской дипломатии в современном мире такой формат, объединяющий глав парламентов государств СНГ, сегодня более чем востребован.

Все эти годы государства СНГ твёрдо отстаивают принципы равноправия и уважительности в межгосударственных отношениях, выступают за утверждение в глобальной повестке культуры мира и диалога, упрочение стабильности и безопасности на планете, внося весомый вклад в выполнение ЦУР.

Недавно на состоявшемся 19 декабря этого года 49-м пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были рассмотрены и единогласно приняты представленные Туркменистаном Резолюции – «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» и «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития», соавторами которых выступили страны-партнёры по Содружеству.

Оказываемая друг другу государствами-участниками СНГ поддержка на международной арене является свидетельством того, что страны Содружества, обладающие огромным политико-дипломатическим потенциалом, выступают с консолидированных позиций в ООН, других авторитетных международных и региональных структурах. При этом все страны-члены исходят из необходимости вернуть в мировую политику уважение к праву, культуру диалога, доверие и предсказуемость в отношениях между государствами.

На нынешней встрече на высшем уровне особый акцент был сделан на важности придания традиционному партнёрству качественно нового наполнения, исходя из общности стоящих целей и задач. При этом также отмечалась необходимость создания действенных механизмов системных политических консультаций между странами-членами СНГ с учётом накопленного позитивного опыта совместной работы.

В ходе обмена мнениями о приоритетных направлениях взаимодействия главы государств выразили твёрдую уверенность, что принятые решения и достигнутые договорённости в текущем году в рамках различных форумов, мероприятий и встреч будут содействовать углублению межгосударственных отношений на пространстве СНГ.

В целом, нынешняя встреча в верхах в неофициальном формате, на которой были обсуждены вопросы как региональной, так и международной повестки дня, стала очередным наглядным подтверждением стремления стран-участниц СНГ и впредь совместно выстраивать сотрудничество на пространстве Содружества в духе стратегического партнёрства, взаимной выгоды и учёта интересов всех государств.