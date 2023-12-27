Среда, 27 Декабря 2023 20:11

АрмИнфо. 27 декабря министр обороны РА Сурен Папикян принял военнослужащего Нарека Погосяна, получившего 1 сентября т.г. тяжелое ранение в районе Сотка. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

В ходе встречи глава Минобороны поинтересовался состоянием здоровья и ходом лечения Нарека, в настоящее время находящегося на интенсивном лечении в реабилитационном центре "Дом солдата", и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Сурен Папикян высоко оценил его действия по защите границ Родины и вручил ему государственную награду - медаль <За отвагу>.

Напомним, что Нарек Погосян - это тот самый молодой человек, имя которого оказалось в списке военнослужащих, погибших вследствие азербайджанской провокации, предпринятой 1 сентября в направлении армянских позиций в Сотке, однако врачам удалось вернуть его к жизни.