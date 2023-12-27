Среда, 27 Декабря 2023 19:35

АрмИнфо. Лидер движения "Вето" Нарек Малян останется под арестом. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маляна Тигран Атанесян.

"Сегодня я получил решение судьи Апелляционного уголовного суда Рубика Мхитаряна, которым он оставил в силе решение суда общей юрисдикции Еревана Сусанны Гзогян. Ждать другого решения от этого судьи было бы крайней наивностью", - написал адвокат.

Напомним, что Нарек Малян был задержан 20 сентября. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах, направленных на пропаганду ненависти, нетерпимости или вражды к человеку или группе лиц по политическим взглядам.