Среда, 27 Декабря 2023 19:14

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал быть максимально внимательным в формулировках, особенно когда речь идет об отношениях между Ереваном и Москвой.

Так, 27 декабря в ходе пресс-конференции с коллегой из Ирана на замечание журналиста, что Армения на высоком уровне озвучивает критику в адрес России и РФ и ОДКБ, но, тем не менее, премьер-министр Армении Никол Пашинян после нескоротечного бойкота, всё же принял участие в саммите ЕАЭС в Петербурге, означает ли это, что Ереван свернул с европейского вектора на российский, и присоединится ли РА к минским документам, Мирзоян, сначала попросил прощения, а затем предложил быть более внимательным к формулировкам.

< Думаю, что в политике и в этом случаев в частности, когда говорят об отношениях Армения - Россия, необходимо быть максимально внимательным к формулировкам, и не руководствоваться примитивными оценками. Вот вы сказали, что в последнее время Армения на высоком уровне критикует Россию. Кажется, я верно процитировал. Попрошу привести примеры, когда Армения на высоком уровне критикует Россию. Иное дело - говорилось о разных проблемах>, - продолжил министр.

В качестве примера он привел критику на гостелеканалах двух стран. <Но утверждение, что РА на высшем уровне критикует Россию, не слишком соответствует действительности, по крайней мере, на моей памяти эпизодов, соответствующих такому описанию, на данный момент нет. Это не означает, и мы этого никогда не скрывали, что был ряд проблем, о которых мы говорили, и они касались в первую очередь двусторонних отношений, и в рамках ОДКБ ожидания Армении, их реализации или нереализованности, они имелись когда были нарушены границы РА, суверенная территория РА оказалась под оккупацией, и в Нагорном Карабахе действия или случаи бездействия миротворцев, и много иных случаев, некоторые экономические вопросы. Были проблемы, были ожидания от ОДКБ? Да, были. Вследствие их нереализованности поднимали вопрос? Да, поднимали. Говорили еще сколько лет назад о необходимости повышения эффективности ОДКБ. Исходя из этого, мы держали наше участие в ОДКБ на той ступени, которую считали идущим в ОДКБ на тот момент процессам, или деятельности самой Организации>, - добавил Мирзоян.

При этом напомнил, что члены организации обязаны защищать границы друг друга. <Наши границы были нарушены, и мы увидели, что организация не стала спешить с защитой этих границ. Это если говорить коротко, хотя проблема гораздо сложнее>, - сказал он.

Касаясь участия Пашиняна в саммите ЕАЭС, министр в частности, сказал: <Не думаю, чтобы вы когда-либо слышали о такой же степени невыполнения ожиданий от ЕАЭС, как от ОДКБ, и о чем я сейчас говорил. Думаю, в случае Армении ЕАЭС продолжает эффективно действовать. Хотя формулировки могут быть условными и проблемы есть и тут, вы не найдете формулировок, аналогичных случаю с ОДКБ>, - сказал он, добавив, что участие Пашиняна в саммите ЕАЭС во все не означает, что Армения откажется от европейского вектора развития.