Среда, 27 Декабря 2023 18:24

АрмИнфо. Уголовное преследование против второго президента РА Роберта Кочаряна прекращено без вынесения оправдательного приговора. Как передает Общественное телевидение РА, решение 27 декабря огласил Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Анны Данибекян.

Кочарян обвинялся в получении взятки в размере $3 млн от бизнес-вумен Сильвы Амбарцумян, однако срок давности дела истек в мае. На предыдущем заседании суда второй президент РА не возражал против прекращения уголовного преследования против него по причине его необоснованности.

Ранее защитники Кочаряна считали маловероятным, что Кочарян не будет возражать против прекращения уголовного преследования без оправдания. Что изменилось, Кочарян не ответил на этот вопрос ОТА, и покинул зал суда.