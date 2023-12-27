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АрмИнфо. Уголовное преследование против второго президента РА Роберта Кочаряна прекращено без вынесения оправдательного приговора. Как передает Общественное телевидение РА, решение 27 декабря огласил Ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Анны Данибекян.
Кочарян обвинялся в получении взятки в размере $3 млн от бизнес-вумен Сильвы Амбарцумян, однако срок давности дела истек в мае. На предыдущем заседании суда второй президент РА не возражал против прекращения уголовного преследования против него по причине его необоснованности.
Ранее защитники Кочаряна считали маловероятным, что Кочарян не будет возражать против прекращения уголовного преследования без оправдания. Что изменилось, Кочарян не ответил на этот вопрос ОТА, и покинул зал суда.
|Армянскому читателю открылась тайна украинского слова: В Ереване презентовали сборник стихов украинского поэта Василия Куйбиды
|Лидер движения "Вето" останется под арестом
|Глава МИД Армении призвал быть внимательными в формулировках, особенно при оценке отношений между Ереваном и Москвой
|Глава МИД Ирана видит возможности для достижения окончательного мира между Ереваном и Баку в первые месяцы 2024 года
|Вице-премьер РА: вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет приоритетным в планах правительства РА
|Мирзоян: Армения стремится зафиксировать в мирном договоре с Азербайджаном фактов карт, чтобы обеспечить предсказуемость процесса разграничения границ
|Уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна прекращено без вынесения оправдательного приговора
|Тегеран уделяет особое внимание углублению отношений с Ереваном: Глава МИД ИРИ
|Иран желает мира и стабильности в регионе, без вмешательства внешних сил - Абдоллахиян
|Под руководством Папикяна состоялась заседание коллегии при Минобороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Песков назвал встречу Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ "кратким контактом на ногах"
|Жанна Андреасян заверила: Академический город будет построен не в Ереване
|Захарова: Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще большие опасные геополитические игры
|Взаимодействие России с армянской стороной в рамках ЕАЭС строится на прагматичной, взаимовыгодной основе - Захарова
|В новогоднюю ночь Ереванский метрополитен будет работать до 2 часов ночи
|По учебнику истории для 7 класса армянских школ эмоции зачастую мешают для принятия правильного решения - министр
|Фонд природы Кавказа в 2023 году вложил более 1 млн евро в проекты по защите природы Армении
|Сотрудники бакинского офиса МККК посетили военно-политическое руководство Арцаха, удерживаемое в заложниках в Азербайджане
|Азербайджан продолжает увеличивать оборонный бюджет
|Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе - СМИ
|Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку на полях неформального саммита СНГ
|"Переварив" знаменитый указ президента Арцаха, власти Армении и Азербайджана аналогичным образом оторвут разные области РА - оппозиционер
|В Ереване температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла
|Армянская церковь Сурб Саркис пострадала в результате ракетной атаки ВСУ на порт Феодосии
|Глава МИД Ирана едет в Ереван: Перед визитом он переговорил с коллегами из Азербайджана и России
|Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ
|Спикер Парламента: Республика Армения будет руководствоваться исключительно своими интересами
|Песков: Лидеры Армении и Азербайджана констатируют готовность к финализации мирных переговоров
|Ален Симонян: Процесс вокруг мирного договора имеет положительную динамику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Бегларян: Документ, принятый парламентом Азербайджана относительно Армении - новый агрессивный акт в отношении армянского народа
|Ардшинбанк перераспределяет средства новогодних празднований в пользу семей из Арцаха
|В Азербайджане решили на законодательном уровне узаконить притязания на суверенные территории Армении
|Оппозиционер: я не знаю другой такой страны, в которой каждый четвертый житель считает правительство предателями
|Путин и Пашинян побеседовали во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск"
|В Петербурге состоялась встреча Лукашенко-Алиев
|Азербайджан объявил "персонами нон грата" двух сотрудников посольства Франции
|CCAF осуждает решение мэрии Кёльна демонтировать мемориал Геноцида армян
|Жанна Андреасян: Армянские ученые становятся более конкурентоспособными на международной арене
|Оппозиции не удалось сорвать заседание Совета старейшин Еревана - <Общественный голос> обеспечил кворум
|Сборная Армении стартует в чемпионате мира по быстрым шахматам
|Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать бакинского плена, но остался верен своему слову - Сенор Асратян
|Генрих Мхитарян готов к продлению контракта с миланским <Интером>
|220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, найдут приют под одной крышей - СППА
|ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки - премьер-министр РА
|На дорогах ряда регионов Армении бушует метель - Спасательная служба
|Не Ереван, а Москва: Юбилейное заседание ЕАЭС по предложению Лукашенко и Пашиняна пройдет в России
|Температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов
|Россия с 1 января передаст председательские функции в ЕАЭС Армении - Путин
|Лукашенко уверен: Армения никуда не денется
|В Кремле оценил вероятность встречи Пашиняна и Алиева в Петербурге
|Сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствуя раскрытию экономического потенциала - Путин
|Лукашенко не держит обиды на Пашиняна
|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
|Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране
|"Вместе" выразило солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах
|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
|В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Читать больше
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