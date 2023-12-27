Среда, 27 Декабря 2023 18:01

АрмИнфо. На встречах в Ереване обсуждалась та роль, которую Иран может сыграть в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Об этом 27 декабря в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

В ходе приветственного слова иранский министр констатировал, что Армения является единственным христианским соседом Ирана.

<С наилучшими пожеланиями поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым от имени моей страны и нашего парламента. Сегодня мы провели очень важные обсуждения с министром Мирзояном и премьер-министром Николом Пашиняном о сотрудничестве между Тегераном и Ереваном, а также той роли, которую может сыграть Иран как активный фактор и гарант в достижении стабильности и мира в регионе>, - отметил глава МИД Ирана.

При этом он подчеркнул, что Иран поддерживает территориальную целостность и суверенитет Армении. <Иран со своим соседом Арменией имел исторические связи и это отношения развиваются день ото дня. Мы придаем большую важность деятельности нашего Генкосульства и сегодня мы выразили наше согласие на открытие Генконсультсва Армении в Тавризе. Надеемся, что в первые недели нового года со своим армянским коллегой мы станем свидетелями официальной церемонии открытия Генконсульства Армении в Тавризе>, - сказал Амир Абдоллахиян.

Вместе с тем он еще раз позитивно расценил дальнейшее развитие отношений между двумя странами, и динамику встреч на разных уровнях. <Мы полностью поддерживаем установление прочного мира на Южном Кавказе и задействование транзитного коридора <Север-Юг>. Мы приветствуем проект, предложенный господином Николом Пашиняном, который был представлен как <Перекресток мира> и готовы последовательно действовать для развития транзитного маршрута <Север-Юг>.

Исламская Республика Иран желает мира и стабильности в регионе, без вмешательства внешних сил. Только с помощью региональных гарантов можно будет установить мир и безопасность во всех сферах>, - резюмировал глава МИД Ирана.