Среда, 27 Декабря 2023 17:22

АрмИнфо. Под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна 27 декабря состоялось заседание коллегии при руководителе Минобороны с повесткой <Состояние боеготовности, подготовки, морально-психологического обеспечения руководства войск ВС РА в 2023 учебном году и приоритетные вопросы 2024 учебного года>.

Как сообщает пресс-службе Минобороны Армении, в ходе заседания с докладом выступил первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

Были представлены проблемы, основные мероприятия и достижения.

В ходе заседания Папикян заверил, что ряд работ и программ уже реализуется, и в ближайшее время будут предприняты шаги, которые существенно поспособствуют процессу повышения боеготовности войск, боеспособности ВС, улучшения социально-бытовых условий военнослужащих и др. В конце заседания ряд военнослужащих был награжден ведомственными медалями, почетными грамотами и ценными подарками.