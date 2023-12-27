Среда, 27 Декабря 2023 17:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир; села Нораван, Баграмян, Норакерт, Айгек, Монтеаван, Аревадашт, Артамет, Талворик, Вананд, Кохбаван, Ацик и Мясникян;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Бюракан, Антарут, Оргов, Тегер, Парпи, Базмахбюр, Газараван, Агарак, Ахдзк;

в Араратской области:

10:30-12:15 частично улицы Атарбекяа, Мхчяна, Самвела Акобяна в городе Арташат;

в Котайкской области:

10 ։ 30-12 ։ 00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично город Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1-12 в городе Нор Ачн; частично частные дома Джрвеж-Дзорахбюра.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Армавирской области:

11:00-15 ։ 00 2-ой микрорайон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) города Абовян; частично квартал “Ванатур”, частично квартал “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, ''Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично кварталы “Камо” и “Васильев” в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 08000018