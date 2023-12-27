Среда, 27 Декабря 2023 16:56

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшуюся 26 декабря в ходе неформального саммита лидеров СНГ, "кратким контактом на ногах", а не переговорами.

"Переговоров вчера они не проводили, но всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так было и на этот раз", - сказал представитель Кремля.

Он констатировал, что в рамках мероприятия "все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам".

При этом он добавил, что Россия видит наличие политической воли к заключению мирного соглашения у Азербайджана и Армении, поддерживает этот шаг.

"Главное - мы видим наличие политической воли у двух сторон - и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе", - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, российская сторона констатирует, что Армения и Азербайджан "движутся в сторону финализации работы над мирным договором". "Мы надеемся, что это произойдет как можно раньше. Конечно, не в ущерб качеству. Поэтому мы вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена", - указал он.

26 декабря пресс-секретаря главы кабмина Армении Назели Багдасаряна, что Пашинян и Алиев провели неофициальную встречу в ходе неформального саммита глав государств СНГ, в ходе которой они обсудили мирную повестку, передает ТАСС.