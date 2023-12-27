Среда, 27 Декабря 2023 14:33

АрмИнфо. Ранее выбранная в Аштараке территория для строительства Академического города в разы уступает требуемой площади. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она сообщила, что на данном этапе выбран участок площадью свыше 630 гектаров, прилегающий к 17 кварталу Еревана. Однако, министр заверила, что город будет возведен не в Ереване, а скорее на территории граничащей с 4 общинами - Ереваном, Армавирской, Арагацотнской и Котайкской областями. Данный участок является государственной и общественной собственностью. Андреасян добавила также, что идут активные обсуждения проекта с главами этих областей и столичной мэрией.

<Давая задание архитекторам, работающим над генпланом Академического города , мы отметили, что это наша концепция и мы все хотим вместить на данной территории. Но если в ходе работы вы увидите, что данный участок не удовлетворяет требованию, тогда мы используем дополнительно территорию <Арменфильм> и Аштарака>, - сказала министр.

Напомним, что ранее Андреасян сообщала, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений.

На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский.

Планируется создать совершенно новую инфраструктуру, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, спального или жилого района, многофункционального концертного зала, кинотеатра и театра, спортзалов, сельскохозяйственной пашни, а также будут созданы необходимые условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить также национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны, автостоянки.