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АрмИнфо. Ранее выбранная в Аштараке территория для строительства Академического города в разы уступает требуемой площади. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.
Она сообщила, что на данном этапе выбран участок площадью свыше 630 гектаров, прилегающий к 17 кварталу Еревана. Однако, министр заверила, что город будет возведен не в Ереване, а скорее на территории граничащей с 4 общинами - Ереваном, Армавирской, Арагацотнской и Котайкской областями. Данный участок является государственной и общественной собственностью. Андреасян добавила также, что идут активные обсуждения проекта с главами этих областей и столичной мэрией.
<Давая задание архитекторам, работающим над генпланом Академического города , мы отметили, что это наша концепция и мы все хотим вместить на данной территории. Но если в ходе работы вы увидите, что данный участок не удовлетворяет требованию, тогда мы используем дополнительно территорию <Арменфильм> и Аштарака>, - сказала министр.
Напомним, что ранее Андреасян сообщала, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных вузов и до 8 частных или международных высших учебных заведений.
На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский.
Планируется создать совершенно новую инфраструктуру, которая будет включать в себя застройку образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, спального или жилого района, многофункционального концертного зала, кинотеатра и театра, спортзалов, сельскохозяйственной пашни, а также будут созданы необходимые условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить также национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, водные бассейны, автостоянки.
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|Иран желает мира и стабильности в регионе, без вмешательства внешних сил - Абдоллахиян
|Под руководством Папикяна состоялась заседание коллегии при Минобороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Песков назвал встречу Алиева и Пашиняна на полях саммита СНГ "кратким контактом на ногах"
|Жанна Андреасян заверила: Академический город будет построен не в Ереване
|Захарова: Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще большие опасные геополитические игры
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|В новогоднюю ночь Ереванский метрополитен будет работать до 2 часов ночи
|По учебнику истории для 7 класса армянских школ эмоции зачастую мешают для принятия правильного решения - министр
|Фонд природы Кавказа в 2023 году вложил более 1 млн евро в проекты по защите природы Армении
|Сотрудники бакинского офиса МККК посетили военно-политическое руководство Арцаха, удерживаемое в заложниках в Азербайджане
|Азербайджан продолжает увеличивать оборонный бюджет
|Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе - СМИ
|Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку на полях неформального саммита СНГ
|"Переварив" знаменитый указ президента Арцаха, власти Армении и Азербайджана аналогичным образом оторвут разные области РА - оппозиционер
|В Ереване температура воздуха прогреется до 12 градусов тепла
|Армянская церковь Сурб Саркис пострадала в результате ракетной атаки ВСУ на порт Феодосии
|Глава МИД Ирана едет в Ереван: Перед визитом он переговорил с коллегами из Азербайджана и России
|Никол Пашинян принимает участие в неформальном саммите стран-участниц СНГ
|Спикер Парламента: Республика Армения будет руководствоваться исключительно своими интересами
|Песков: Лидеры Армении и Азербайджана констатируют готовность к финализации мирных переговоров
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Бегларян: Документ, принятый парламентом Азербайджана относительно Армении - новый агрессивный акт в отношении армянского народа
|Ардшинбанк перераспределяет средства новогодних празднований в пользу семей из Арцаха
|В Азербайджане решили на законодательном уровне узаконить притязания на суверенные территории Армении
|Оппозиционер: я не знаю другой такой страны, в которой каждый четвертый житель считает правительство предателями
|Путин и Пашинян побеседовали во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск"
|В Петербурге состоялась встреча Лукашенко-Алиев
|Азербайджан объявил "персонами нон грата" двух сотрудников посольства Франции
|CCAF осуждает решение мэрии Кёльна демонтировать мемориал Геноцида армян
|Жанна Андреасян: Армянские ученые становятся более конкурентоспособными на международной арене
|Оппозиции не удалось сорвать заседание Совета старейшин Еревана - <Общественный голос> обеспечил кворум
|Сборная Армении стартует в чемпионате мира по быстрым шахматам
|Миллиардер Рубен Варданян имел все возможности избежать бакинского плена, но остался верен своему слову - Сенор Асратян
|Генрих Мхитарян готов к продлению контракта с миланским <Интером>
|220 семей, вынужденно переселенных из Арцаха, найдут приют под одной крышей - СППА
|ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки - премьер-министр РА
|На дорогах ряда регионов Армении бушует метель - Спасательная служба
|Не Ереван, а Москва: Юбилейное заседание ЕАЭС по предложению Лукашенко и Пашиняна пройдет в России
|Температура воздуха в Армении повысится еще на 7-10 градусов
|Россия с 1 января передаст председательские функции в ЕАЭС Армении - Путин
|Лукашенко уверен: Армения никуда не денется
|В Кремле оценил вероятность встречи Пашиняна и Алиева в Петербурге
|Сотрудничество в ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично, способствуя раскрытию экономического потенциала - Путин
|Лукашенко не держит обиды на Пашиняна
|Азербайджан до сих пор препятствует созданию экспертной миссии ЮНЕСКО в Арцахе - замглавы МИД Армении
|Баку и Тегеран определили "дорожную карту" для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране
|"Вместе" выразило солидарность с властями и насильственно перемещенным населением Республики Арцах
|Комиссия по телевидению и радио Армении ответила на заявление Посольства России
|В Ереване подтвердили получение ответа от Баку по тексту мирного договора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
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