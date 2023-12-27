Среда, 27 Декабря 2023 13:13

АрмИнфо. Взаимодействие России с армянской стороной в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) строится на прагматичной, взаимовыгодной основе. Об этом 27 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на уточнение, нет ли у Москвы опасений относительно председательства Армении в ЕАЭС, принимая во внимание напряженность, периодически возникающую в армяно-российских отношениях.

"Из года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей самой Армении. Мы видим, что Ереван получает значительные дивиденды от участия в Союзе, несмотря на некоторые неоднозначные заявления, о которых вы упомянули, представителей республики. Мы с нашими армянскими партнерами, равно как и с остальными государствами-членами ЕАЭС, выстраиваем конструктивный, деполитизированный диалог", - сказала российский дипломат.

Она напомнила, что с 1 января председательство в ЕАЭС перейдет от России к Армении. "Премьер-министр этой страны, выступая на заседании Высшего экономического совета, 25 декабря в Петербурге заявил о нацеленности Еревана на планомерное выполнение задач в рамках ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мы поддерживаем такой настрой наших партнеров на дальнейшее укрепление и развитие Евразийской экономической интеграции", - резюмировала Захарова.

Отметим, что согласно статданным, в Армении рост экономической активности в январе- ноябре 2023 года составил 9,4% годовых. Данному росту во многом способствовал торговый сектор, рост которого составил 24,3% годовых, а также сфера услуг - 11,1%. При этом, рост промышленного сектора оказался мизерным - всего 2,1%.