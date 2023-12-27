Среда, 27 Декабря 2023 12:52

АрмИнфо. В новогоднюю ночь Ереванский метрополитен будет работать до 2 часов ночи. Об этом говорится в сообщении столичного метро. "В связи с новогодними и рождественскими праздниками ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна будет осуществлять работы в чрезвычайном режиме.

В графике работы метро произойдут некоторые изменения. Только 31 декабря метрополитен начнет свою работу в 07:00 и завершит 1 января 2024 года в 02:00. Желаем всем хороших праздников и спокойного движения", - говорится в сообщении.