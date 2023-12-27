Среда, 27 Декабря 2023 12:51

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта РА ожидает получения предложений от профессионального сообщества относительно нового учебника по истории для 7 класса. Об этом 27 декабря на итоговой пресс-конференции заявила глава ведомства Жанна Андреасян.

Отметим, что учебник <История Армении> для 7-го класса, составленный кандидатом исторических наук Смбатом Ованнисяном, активно обсуждается и критикуется в различных профессиональных кругах.

Между тем, как заметила министр, в данном случае эмоции зачастую мешают для принятия правильного решения. Андреасян отметила, что ведомство начало заниматься проблемой еще до того, как она оказалась в эпицентре общественных обсуждений. Но имеются и специалисты, которые за пределами этих обсуждений обратились в МОНКС, представив свои предложения. На состоявшемся в МОНКС совещании с участием экспертного сообщества было принято решение собрать все замечания и предложения, которые будут размещены в специальной таблице с указанием данных инициатив и реакцией автора о том, принимает ли он их или отвергает. Эти таблицы будут доступны для всех. Все эти инициативы МОНКС направит в независимую группу экспертов для получения окончательного мнения, после чего и будет приниматься соответствующее решение. Андреасян подчеркнула важность того, что до прихода в министерство, специалисты собрались в Ереванском государственном университете, где обсудили имеющуюся проблему, поскольку это говорит об отношении общественности к образованию и ее заинтересованности в улучшении качества образовательного процесса.

Министр призвала прекратить апелляции к одним лишь историческим данным. По ее словам, необходим анализ того или иного периода, а для важно развивать в ребенке мышление, что нашло свое отражение в новом учебнике по истории.

Говоря о реакции Армянской Апостольской Церкви, потребовавшей изъятия учебника из школьной программы, Андреасян заметила, что не намерена комментировать данное обращение ААЦ, поскольку у церкви может быть своя позиция, с которой ведомство не согласно. <Организация учебного процесса является прерогативой государства, которое учитывает мнение профессионального сообщества и руководствуется теми подходами, которые дают результат. Все остальное - это всего лишь эмоции>, - сказала министр, добавив, что любой учебник должен пройти экспертизу. В качестве примера глава МОНКС указала на прохождение экспертизы по российским учебникам, которые уже распределены по учебным заведениям. "Цель экспертизы - простая. Любой материал, поступающий в школы, должен пройти проверку, необходимо было разобраться, соответствуют ли учебники из РФ новому образовательному стандарту или нет", - сказала Андреасян.

Она заметила, что всего в новом учебном процессе разработаны 30 новых учебников. Все они прошли экспертизу, по итогам которой в случае необходимости в учебники вносятся изменения. <Это нормальный учебный процесс, по результатам которого у нас будут более качественные учебники>, - сказала министр.

Отметим, что эксперты не раз указывали на опасность разработки учебника одним автором. Они, в частности, отмечали, что при его разработке не было создано редколлегии, не были привлечены специалисты по разным историческим периодам, что привело к появлению многих спорных положений. Например, на первых 32 страницах нет иллюстративного материала, имеющего хоть какое-то отношение к армянской действительности, не представлены орудия каменного века, оружие бронзового века. В книге отведено много места гипотезам. К примеру, нигде не упоминается, что письменно датированная история Еревана начинается с Эребуни. Более того, специалистов возмутил тот факт, что в учебнике Арцах отмечен в границах Азербайджана.