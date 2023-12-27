Среда, 27 Декабря 2023 12:48

АрмИнфо. Фонд природы Кавказа (CNF) в 2023 году реализовал множество проектов, направленных на эффективное управление и охрану особо охраняемых природных территорий Армении.

Как сообщает пресс-служба CNF, в целом поддержка в Армении была оказана в рамках 1 миллиона 83 тысяч евро, из которых 803 тысячи евро были непосредственно выделены на поддержку охраняемых территорий. Из этой суммы соответствующие ассигнования были выделены 4-ем ГНКО и охраняемому общинному ландшафту "Арпа". В частности, 336 000 евро выделено биосферному комплексу "Зангезур", 133 000 евро - государственному заповеднику "Хосровский лес", 184 000 евро - национальному парку "Дилижан", 55 000 евро - национальному парку "Озеро Арпи" и 95 000 евро охраняемому ландшафту "Арпа".

"2024 год - юбилейный год для армянского представительства CNF. Будет отмечаться 15- летие деятельности в Армении, а это значит, что новых и интересных программ будет больше.

Наша миссия та же: способствовать усилению защиты уникального биоразнообразия Армении и эффективному управлению охраняемыми территориями", - говорится в сообщении CNF.