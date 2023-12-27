Среда, 27 Декабря 2023 12:11

АрмИнфо. Расходы на оборону и национальную безопасность в госбюджете Азербайджана на 2024 год составят 6 млрд 421 млн 47,42 тысячи манатов ($3,777 млрд по текущему курсу). Удельный вес этих расходов в госбюджете составляет 17,4%. По сравнению с 2023 годом расходы по этой статье госбюджета увеличатся на 6%.

Закон о бюджете на 2014 год подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Закон официально опубликован.

Расходы на вооруженные силы в госбюджете на 2024 год предусмотрены на уровне 2 млрд 465,55 млн манатов ($1,45 млрд), на нацбезопасность - 413,4 млн манатов ($243,2 млн), на пограничную службу - 487,7 млн манатов ($268,9 млн).

Кроме этого, расходы на проекты и мероприятия специального оборонного назначения на 2024 год предусмотрены в размере 3 млрд манатов ($1,76 млрд), остальное - на другие цели, передает Интерфакс.