Среда, 27 Декабря 2023 10:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели неофициальную встречу в ходе неформального саммита глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина РА Назели Багдасарян государственному информационному агентству <Арменпресс>.

<В ходе неформального саммита СНГ состоялась неофициальная встреча между премьер- министром Армении и президентом Азербайджана. Обсуждены вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой дня. Обсуждения прошли в двустороннем формате>, - сказала Багдасарян.