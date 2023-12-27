Среда, 27 Декабря 2023 10:17

АрмИнфо. Ближе к Новому году температура воздуха в Армении понизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, понижение температуры воздуха прогнозируется в период с 29 по 31 декабря. При этом, как отмечают синоптики, с 27 по 31 декабря на всей территории республики ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-6 м/с, 28 декабря в отдельных местах прогнозируется усиление порывов ветра до 25-29 м/с.

В Ереване в ближайшие пять дней также ожидается погода без осадков.

В вечерние часы 28 декабря прогнозируется усиление порывов ветра до

14-17 м/с. 27 декабря температура воздуха в столице прогреется до +10-+12, вечером она понизится до +3- +5, в ночь с 27 на 28 декабря - до 0-+2.