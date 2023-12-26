Вторник, 26 Декабря 2023 20:31

АрмИнфо. Лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев констатируют готовность к финализации мирных переговоров и выхода на единый мирный договор.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу на вопрос <не рискованно ли приглашать лидеров противоборствующих стран в Петербург. В этой связи он заметил, что риска никакого нет. Отметим, что в настоящее время в Санкт-Петербурге проходит неофициальный саммит СНГ, в котором принимают участие за исключением Армении и Азербайджана, главы следующих государств: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Напомним, что это первая встреча Пашиняна и Алиева после деарменизации Арцаха, которой предшествовала 9-месячная тотальная блокада государства со стороны Азербайджана. В результате свыше 100 тыс. арцахев были насильственно перемещены в Армению.