Вторник, 26 Декабря 2023 19:42

АрмИнфо. Мы достаточно близки к достижению реального мира. Об этом журналистам заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян.

Он отметил, что основанием для подобного мнения служит мирный договор, а точнее процесс переговоров вокруг него.

Симонян заметил, что по основным принципам мирного договора Ереван и Баку уже пришли к согласию, остается еще несколько положений, вокруг которых сейчас идут обсуждения.

Раскрывать деталей он не стал, но выразил надежду, что и по этим пунктам удастся достичь консенсуса. <Я полон ожиданий и вижу, что мы сможем придти к согласию>, - подметил глава Парламента.

Симонян заметил, что армянская сторона планирует до конца года отправить свои предложения по мирному договору азербайджанской. <Процесс идет и имеет положительную динамику>, - заверил он.

При этом глава Национального Собрания Армении заметил, что достижение мира является обоюдным желанием сторон. <С их стороны также есть подобное желание. Мы это видим не только на словах, но и в контексте осуществляемых шагов>, - заключил он.