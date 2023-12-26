Вторник, 26 Декабря 2023 17:13

АрмИнфо. Ардшинбанк объявляет о решении отказаться от традиционных новогодних корпоративных празднований. Вместо этого банк направит выделенные средства на помощь ста семьям из Арцаха, столкнувшимся с вынужденной перемещённостью.

В официальном заявлении Ардшинбанка, опубликованном сегодня, в частности, говорится: «В свете сложных событий этого года, как банк, так и его сотрудники единогласно приняли решение отказаться от корпоративных мероприятий и новогодних подарков для сотрудников. Сбереженные средства будут направлены на поддержку ста вынужденно перемещенным семьям из Арцаха. Помощь будет специально направлена на покрытие основных зимних расходов, включая коммунальные услуги и расходы на жилье».

Банк уточнил, что процесс отбора семей был тщательным, основной акцент делался на клиентов, которые столкнулись с наиболее срочными финансовыми нуждами. В Ардшинбанке подчеркнули единогласную поддержку этого решения со стороны всех сотрудников, демонстрируя коллективное стремление оказать посильную помощь особо нуждающимся.

«Эта инициатива соответствует постоянному стремлению Ардшинбанка к корпоративной социальной ответственности и поддержке общества. По мере приближения Нового Года банк твердо придерживается своих обязательств вносить положительный вклад в благосостояние обслуживаемых им слоев населения»,- отмечается в выпущенном банком заявлении.