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 Вторник, 26 Декабря 2023 16:09
Александр Аванесов

Путин и Пашинян побеседовали во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск"

Путин и Пашинян побеседовали во время экскурсии по музею-заповеднику "Павловск"

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном вовремя экскурсии по музею-заповеднику "Павловск".

Дворец, расположенный под Петербургом, 26 декабря посетили лидеры всех стран СНГ - они собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит. Встреча началась с культурной программы: за несколько часов главы государств увидят несколько дворцовых комплексов, расположенных в окрестностях.

Как видно на кадрах, во время экскурсии по Павловску Путин и Пашинян стоят чуть поодаль от других лидеров и оживленно разговаривают.

Как ранее отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, у президента РФ и премьера Армении не запланировано полноформатной встречи на полях саммитов ЕАЭС и СНГ, которые проводятся в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, но есть "прекрасная возможность пообщаться в кулуарах".

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