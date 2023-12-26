Вторник, 26 Декабря 2023 16:09

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин побеседовал с премьером Армении Николом Пашиняном вовремя экскурсии по музею-заповеднику "Павловск".

Дворец, расположенный под Петербургом, 26 декабря посетили лидеры всех стран СНГ - они собрались в Санкт-Петербурге на неформальный саммит. Встреча началась с культурной программы: за несколько часов главы государств увидят несколько дворцовых комплексов, расположенных в окрестностях.

Как видно на кадрах, во время экскурсии по Павловску Путин и Пашинян стоят чуть поодаль от других лидеров и оживленно разговаривают.

Как ранее отмечал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, у президента РФ и премьера Армении не запланировано полноформатной встречи на полях саммитов ЕАЭС и СНГ, которые проводятся в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, но есть "прекрасная возможность пообщаться в кулуарах".