Вторник, 26 Декабря 2023 15:24

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге провел двустороннюю встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 24 декабря провели телефонный разговор. Тогда глава белорусского государства поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения. Президенты обсудили основные вопросы развития двусторонних отношений, обстановку в регионе и тематику совместной работы в рамках многосторонних площадок.

Нынешняя встреча в Санкт-Петербурге прошла в развитие того, что обсуждалось в телефонном разговоре. Повестка сугубо рабочая.

"Ждем в Азербайджане!" - пригласил Ильхам Алиев белорусского лидера.