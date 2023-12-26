Вторник, 26 Декабря 2023 15:00

АрмИнфо. Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон 26 декабря была вызвана в Министерство иностранных дел Азербайджана.

В МИД АР сообщают, что посол была проинформирована о том, что правительство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции "персонами нон грата" "за деятельность, противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических отношениях" и не соответствующей их дипломатическим статусам".

"Было потребовано, чтобы эти лица в течение 48 часов покинули пределы Азербайджана. Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции", - добавили в МИД АР. Имена сотрудников пока не приводятся.