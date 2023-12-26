Вторник, 26 Декабря 2023 13:49

АрмИнфо. Впервые с прошлого года в Армении зарегистрирован рост числа лиц, которые начали заниматься научной деятельностью. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. Она отметила, что после советского периода количество ученых в нашей стране стремительно сокращалось. Однако по итогам прошедшего года, по словам министра, уже заметна положительная динамика. В частности, в 2022 году было зарегистрировано порядка 300 новых ученых.

При этом, по мнению Андреасян, рост обусловлен не только повышением заработных плат в отрасли, но и реализацией со стороны ведомства программ, позволяющих ученым налаживать международную кооперацию и приобретать необходимое для исследований оборудование.

О существенном продвижении отрасли, как отметила министр, говорят именно показатели. В этой связи она заметила, что отечественные научные организации достигают сегодня больших успехов в рамках международных грантовых конкурсов. <Мы сумели привлечь через эти каналы больше средств, чем ранее, что говорит о том, что наши ученые более конкурентоспособные и уже могут координировать научные программы вместе с европейскими партнерами>, - сказала глава МОНКС.

Напомним, что во время бюджетных слушаний в ноябре этого года Жанна Андреасян сообщила, что в 2024 году в Армении значительно вырастет зарплата научных работников. Рост в сравнении с 2021 годом составит в среднем 78%. Заработная плата ведущего научного сотрудника вырастит на 67% (в сравнении с 2021г.), составив с 1 января 2024 года 420 тыс.драмов (против 114.3 тыс. драмов), главного научного сотрудника - 500 тыс. драмов (против 138.1 тыс. драмов). Впервые заработные платы ученым в Армении повысили в январе 2022 года.

Отметим, что на 2023 год государство выделило на развитие науки 36.2 млрд драмов, что в 2.5 раз превышает показатель 2018 года. В 2024 году объем госфинансирования составит 37.4 млрд драмов.